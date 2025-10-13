نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيسة وزراء إيطاليا: نقدر دور مصر في تيسير اتفاق وقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تقدير بلادها الكبير لدور مصر المحوري في تيسير التوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى دعم روما الكامل للجهود المصرية والإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها اليوم الاثنين مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد مدير المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقديره للتطور المتواصل في العلاقات المصرية الإيطالية، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب زيادة الشراكات في قطاعات الطاقة والزراعة والتشييد والسياحة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى سبل زيادة الروابط التجارية بين البلدين وتسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص، بما يدعم فرص الاستثمار المتبادل.

وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية في ختام اللقاء بـ«الدور المصري الحيوي» في دعم جهود السلام، مؤكدة أن مصر كانت وما زالت طرفًا رئيسيًا في تحقيق التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط.