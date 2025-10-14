نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها.. ونزع السلاح سيتم بسرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أن حركة "حماس" ستتخلى عن سلاحها خلال فترة وجيزة، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في شرم الشيخ.

وقال ترامب إن نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بوجود أي فصيل مسلح يعطل مسار السلام في المنطقة بعد الاتفاق التاريخي الذي أنهى الحرب في غزة.

تحذير مباشر من واشنطن

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا لم تتخل حماس عن سلاحها طوعًا، فسنجردها منه بالقوة"، في رسالة حازمة تؤكد التزام الولايات المتحدة بتنفيذ بنود الاتفاق وضمان استقرار الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وأشار ترامب إلى أن التنسيق بين واشنطن والقاهرة وتل أبيب مستمر لضمان تنفيذ كافة مراحل الاتفاق، موضحًا أن المرحلة الحالية تركز على إعادة الإعمار وتثبيت الأمن.

اتصال مباشر بين ترامب وحماس

وكشف الرئيس الأمريكي أنه تحدث مباشرة مع قيادات من حركة حماس، مؤكدًا أنهم أبلغوه رسميًا بموافقتهم على نزع السلاح كخطوة أولى نحو استكمال تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وأوضح أن واشنطن تراقب التقدم الميداني في غزة، وأن فرقًا فنية من الجانبين الأمريكي والمصري ستتابع الإجراءات الخاصة بتسليم السلاح وضمان عدم عودة التوتر.

ترامب: السلام في الشرق الأوسط بدأ يتحقق فعليًا

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الشرق الأوسط يشهد الآن بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام، بفضل الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في شرم الشيخ "لم يكن مجرد اتفاق، بل تحول تاريخي يعيد رسم مستقبل المنطقة".