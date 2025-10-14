نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: تحدثت مباشرة مع قيادات حماس واتفقنا على نزع السلاح وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أنه أجرى اتصالًا مباشرًا مع قيادات من حركة حماس، مؤكدًا أنهم أبلغوه رسميًا بموافقتهم على نزع السلاح كخطوة أولى نحو تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وقال ترامب إن هذا الاتصال يمثل تحولًا جوهريًا في مسار الأزمة، موضحًا أن التواصل المباشر بين واشنطن وحماس جاء في إطار جهود الولايات المتحدة لضمان تطبيق الاتفاق التاريخي الذي أنهى الحرب في غزة.

تنسيق أمريكي مصري لمتابعة التنفيذ

وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن تراقب التقدم الميداني في قطاع غزة بشكل دقيق، وأن فرقًا فنية مشتركة من الولايات المتحدة ومصر ستتولى متابعة الإجراءات الخاصة بتسليم السلاح وضمان عدم عودة التوتر أو اندلاع مواجهات جديدة.

وأشار ترامب إلى أن بلاده تعمل بالتنسيق الكامل مع القاهرة لتأمين مراحل الاتفاق، مشيدًا بالدور المصري في رعاية الحوار وضمان التزام الأطراف كافة ببنود السلام.

خطوة تمهّد لسلام دائم في غزة

وأكد ترامب أن موافقة حماس على نزع السلاح تُعد خطوة جريئة نحو إحلال السلام الدائم في غزة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم "بداية مرحلة جديدة من الأمن والسلام في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ مثّل نقطة تحول تاريخية في العلاقات الإقليمية.