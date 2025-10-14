نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يوجه تحذيرًا مباشرًا لحماس: إذا لم تتخلوا عن سلاحكم سنجردكم منه بالقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا مباشرًا إلى حركة حماس، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتهاون في تطبيق اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددًا على أنه إذا لم تتخل الحركة عن سلاحها طوعًا، فسوف تُجرد منه بالقوة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إن بلاده مصممة على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق الذي أنهى الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر نزع سلاح الفصائل المسلحة خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة.

تنسيق أمريكي مصري إسرائيلي لتنفيذ الاتفاق

وأوضح الرئيس الأمريكي أن التنسيق بين واشنطن والقاهرة وتل أبيب مستمر لضمان تنفيذ كافة مراحل الاتفاق، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تركز على إعادة إعمار غزة وتثبيت الأمن في المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين الأطراف الثلاثة تهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية وتوفير بيئة آمنة تُمكن السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستقف بحزم ضد أي محاولة لعرقلة عملية السلام".

رسالة واشنطن: لا تسامح مع خرق الاتفاق

وأضاف ترامب أن بلاده لن تسمح بعودة التوتر إلى غزة، وأن أي خرق للاتفاق أو رفض لتنفيذ بنوده سيُواجه برد دولي صارم، مشددًا على أن السلام في الشرق الأوسط أصبح واقعًا يجب الحفاظ عليه بكل الوسائل السياسية والأمنية الممكنة.