نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل قطاع غزة اليوم الأربعاء، مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وذلك بعد أيام من إغلاقه وتوقف حركة المساعدات الإنسانية.

وقالت الهيئة إن القرار جاء بعد تسليم حركة حماس جثامين 4 محتجزين إسرائيليين مساء الثلاثاء، في خطوة اعتبرتها تل أبيب تمهيدًا لاستئناف إدخال المساعدات وعودة التنسيق الإنساني.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد ذكرت مساء الثلاثاء أن إسرائيل قررت في وقت سابق عدم إعادة فتح المعبر وتقليص دخول المساعدات إلى النصف، بدعوى عدم تسليم حماس رفات بقية الأسرى، قبل أن يتم التراجع عن القرار بعد تسليم الجثامين.

وفي سياق متصل، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي سيستأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء.

وقالت كالاس في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا): "إقرار السلام في غزة سيكون أمرًا معقدًا للغاية، والاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بدوره، وسيستأنف مهمته المدنية لمراقبة المعبر الحدودي بين رفح الفلسطينية ومصر".

ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لإنعاش جهود السلام في المنطقة وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بعد أسابيع من العمليات العسكرية المكثفة والإغلاق الكامل للمعابر الحدودية.