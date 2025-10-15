نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم رفات 4 أسرى إسرائيليين كانت محتجزة بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تم نقل أربعة توابيت تحمل رفات أسرى كانوا محتجزين بقطاع غزة إلى الصليب الأحمر وأنه تسلمها مساء الثلاثاء.

وذكر الصليب الأحمر الدولي، في منشور على منصة (إكس)، أنه سلم رفات الأربعة إلى السلطات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن فرق الصليب الدولي سهلت نقل رفات 45 فلسطينيًا إلى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن بيان للجيش الإسرائيلي "إنه حسب معلومات واردة من الصليب الأحمر، تسلمت أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن، لتسليمها إلى قوات الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) في قطاع غزة.. مشيرًا إلى أنه يتعين على حركة "حماس" أن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وأفرجت "حماس"، أمس الاثنين، عن الإسرائيليين العشرين المحتجزين بغزة المتبقين على قيد الحياة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أفرجت إسرائيل عن آلاف الأسرى الفلسطينيين؛ وسلمت رفات عدد من الأسري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، أمس الاثنين، خلال زيارته إلى إسرائيل ومصر، أن الحرب بين حماس وإسرائيل "انتهت" وأن اتفاق السلام الذي ساعد في التوسط فيه سيصمد.