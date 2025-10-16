نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية في لندن: العقوبات البريطانية تهدد بعدم استقرار أسواق الطاقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حذرت السفارة الروسية في لندن من أن العقوبات البريطانية على الشركتين الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل" تهدد بزعزعة استقرار أسواق الطاقة الدولية.

وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية: "إن محاولات لندن 'خنق' الاقتصاد الروسي سيكون لها 'تأثير المطرقة'. فاستهداف شركات النفط والغاز الروسية الرائدة يؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي النهاية يضر بالمستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المواطنون البريطانيون العاديون والشركات المحلية، الذين يتحملون تكاليف إضافية في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب أصلا في بريطانيا".

وأكدت السفارة أنه "حان الوقت منذ فترة طويلة لأن تدرك لندن أن محاولات ابتزاز بلدنا، والتحدث معنا بلغة العقوبات والتهديدات، عديمة الجدوى وغير مجدية. وستواصل روسيا حماية مصالحها الوطنية بشكل ثابت وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة".

جاء هذا التحذير من السفارة ردا على القيود الجديدة التي أعلنتها بريطانيا ضد روسيا اليوم 15 أكتوبر، حيث شملت عددا من الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها شركتا النفط الروسيتان "لوك أويل" و"روسنفت