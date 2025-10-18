نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي: هجوم إسرائيل على قطر دفع ترامب للتصرف بقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن الهجوم الإسرائيلي على قطر خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كان سببًا مباشرًا في تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة ضد إسرائيل، بعد أن شعر وفريقه بما وصفه بـ "الخيانة" من الجانب الإسرائيلي.

ويتكوف وكوشنر: شعرنا بالخيانة من إسرائيل

وقال ويتكوف في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "CBS News"، إنّه شعر وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بـ "بعض الخيانة" بعد تنفيذ الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة أثناء محادثات السلام الشهر الماضي.



وأوضح أن الغارات "أدت إلى فقدان ثقة القطريين الذين كانوا طرفًا رئيسيًا في المفاوضات إلى جانب المصريين والأتراك".

ترامب تدخّل بقوة بعد الهجوم على قطر

وفي نفس المقابلة، أشار جاريد كوشنر إلى أن الرئيس دونالد ترامب شعر بأن "الإسرائيليين فقدوا السيطرة على تصرفاتهم"، وأن الوقت قد حان "للتصرف بقوة ومنعهم من القيام بأعمال تضر بمصالحهم على المدى الطويل".

وأضاف ويتكوف أن الهجوم على قطر جعل حركة حماس تختفي عن الأنظار، مما صعّب استكمال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

اعتذار إسرائيلي رسمي لقطر

وفي أواخر سبتمبر، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذارًا رسميًا إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد مقتل جندي قطري في الهجوم الإسرائيلي على أهداف لحماس داخل الأراضي القطرية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترامب أجرى اتصالًا ثلاثيًا جمعه بنتنياهو والشيخ محمد بن عبد الرحمن، حيث شدد الرئيس الأمريكي على "ضرورة إعادة العلاقات الإسرائيلية القطرية إلى مسار إيجابي بعد سنوات من التوتر".

إنشاء آلية ثلاثية للتنسيق الإقليمي

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على إنشاء آلية ثلاثية للتنسيق السياسي والأمني بين واشنطن وتل أبيب والدوحة، تهدف إلى "تعزيز التواصل وتسوية الخلافات ومنع التهديدات الإقليمية".

وأكد البيان أن نتنياهو عبّر عن أسفه العميق لانتهاك السيادة القطرية، متعهدًا بعدم تكرار مثل هذا الهجوم مستقبلًا، فيما رحّب الجانب القطري بالضمانات الإسرائيلية وأكد استعداده لمواصلة دوره في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.