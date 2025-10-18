نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وجالانت بسبب جرائم غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والمتعلقتين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرتين بتوقيف نتنياهو وجالانت بعد أن خلصت إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بمسؤوليتهما الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما أصدرت المحكمة حينها مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حركة حماس، لكنها أسقطتها لاحقًا بعد مقتلهم.

وأثار قرار المحكمة موجة غضب في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث وصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية"، بينما اعتبره الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن "أمرًا شائنًا".

وكانت إسرائيل قد طلبت في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف أثناء مراجعة المحكمة لتحدٍ منفصل يتعلق باختصاصها القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في يوليو مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغائهما.

وفي الأسبوع التالي، تقدمت إسرائيل بطلب استئناف جديد، لكن المحكمة قضت الجمعة بأن القضية "كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف"، لتغلق بذلك باب الطعن في القرار مؤقتًا.