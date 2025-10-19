نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بن غفير يدعو لاستئناف الحرب على غزة ويبارك وقف المساعدات الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إنه يرحب بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا إلى أن "الحرب هي التي يجب استئنافها، وفي أقرب وقت ممكن".

وجاءت تصريحات بن غفير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد التأكيد على موقفه الداعم لمواصلة العمل العسكري.

وأعلنت سلطات الاحتلال توقيف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خطوة اعتبرها محلّون وصناع قرار بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع الفصائل الفلسطينية.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش استهدف حتى الآن 104 أهداف في قطاع غزة باستخدام 127 سلاحًا، وأنه تم القضاء على 15 عنصرًا مسلحًا، من بينهم قائد سرية في منطقة النوبة، حسب ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

كما نقلت التقارير أن المستوى السياسي قرر إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة، في إجراءات تُرجَم على أنها تشديد متواصل للقيود على إدخال المواد والمساعدات إلى القطاع، مما قد يزيد من الضغوط الإنسانية على السكان المدنيين.