عاجل- تعرف على أبرز ما جاء في البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي..اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة 75 مليون يورو

أحمد جودة - القاهرة - بدء تنفيذ مشروعات بتمويل 200 مليون يورو ضمن محور الهجرة

عُقدت القمة الأولى بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، بمشاركة قادة الجانبين، حيث تناولت القمة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء البيان الختامي ليؤكد عمق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموى والأمني، مع إبراز الدور المصري المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم جهود السلام والتنمية المستدامة.

تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد البيان أن القمة تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، مشيدًا باتفاقية الشراكة وأولويات التعاون المشترك، ومؤكدًا الالتزام المتبادل بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار المستدام. كما أقرّ بدور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال مبادراتها وجهودها في تسوية النزاعات.

القضية الفلسطينية وخطة السلام

رحّب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد البيان على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة ودعم جهود إعادة الإعمار، مع الالتزام بحل الدولتين ورفض العنف الاستيطاني والتهجير القسري، مشددًا على دعم السلطة الفلسطينية وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت إدارتها.

أوكرانيا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي

جدد البيان التأكيد على احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، والدعوة إلى حل سلمي شامل للنزاع وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد على دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وفيما يخص السودان، دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون، مشيدين بدور مصر والاتحاد الأفريقي في دعم الحلول السلمية.

الأمن البحري والبحر الأحمر

أكد البيان على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى تأثير الاضطرابات الإقليمية على إيرادات قناة السويس. كما تم التأكيد على دور العمليات العسكرية الأوروبية "أسبيدس" و"أطلانطا" في هذا الصدد.

التحول الأخضر والطاقة المتجددة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن مبادرة "نوفى".

كما أكد البيان دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY) وتحديث الشبكات القومية للطاقة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

شدد البيان على التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات، مع دعم البنية التحتية الرقمية وتبادل الخبرات في حوكمة التكنولوجيا الحديثة.

التعاون الاقتصادي والاستثمار

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو لمساندة جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، من بينها 5 مليارات كقروض ميسرة، و1.8 مليار للاستثمارات، و600 مليون كمنح.

كما تم الاتفاق على تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة وتحديث اتفاقية المشاركة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مشروعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة.

الهجرة واللجوء

أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود مصر في استضافة ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، ودعمها في إدارة ملف الهجرة بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وأكد الجانبان التزامهما بإيجاد مسارات هجرة منظمة وآمنة، والتعاون في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب

اتفق الطرفان على بدء حوار أمني ودفاعي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، إلى جانب دعم بناء القدرات والتدريبات المشتركة.

كما تم التأكيد على استمرار التعاون في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF).

التعليم والبحث العلمي والثقافة

أعلن البيان عن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج "أفق أوروبا"، ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة في مشروعات علمية مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني والتعليم الفني (TVET).

وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتنمية المستدامة.

اتفاقات ومذكرات تفاهم على هامش القمة

شهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها:

مذكرة تفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو.

اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة 75 مليون يورو.

دعم مالي جديد لعام 2025 بقيمة 160.5 مليون يورو للتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

بدء تنفيذ مشروعات بتمويل 200 مليون يورو ضمن محور الهجرة.

قمة جديدة في مصر عام 2027

اختُتم البيان بالتأكيد على أن القمة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستُعقد في القاهرة عام 2027، في إطار استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.