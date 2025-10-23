عاجل ـ لقاء حاسم بين وفدي "حماس" و"فتح" برئاسة خليل الحية وحسين الشيخ لبحث ترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة

أحمد جودة - القاهرة - وفد حماس يلتقي وفد فتح في جلسة سياسية مهمة

أكدت مصادر خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي في الوقت الحالي وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ، نائب رئيس الحركة، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني وبحث مستقبل المشهد الوطني بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

بحث الترتيبات لما بعد وقف الحرب على قطاع غزة

أوضحت المصادر أن المباحثات تتركز حول ترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة، إلى جانب مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية، وسبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات الراهنة.

كما يبحث الطرفان آليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز التعاون بين الحركتين في ضوء الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

مساعٍ لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

يُنظر إلى هذا اللقاء على أنه خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في ظل المساعي الحثيثة لإعادة بناء المؤسسات وتوحيد القرار السياسي الفلسطيني.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تحركات عربية ودولية مكثفة تهدف إلى وقف الحرب وإطلاق مسار سياسي جديد يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رسائل إيجابية وتفاؤل حذر

رغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن عن نتائج اللقاء، تشير مصادر مطلعة إلى أن الأجواء إيجابية وأن هناك تفاهمًا مبدئيًا حول أهمية توحيد الجهود في المرحلة المقبلة، مع تبادل رسائل الثقة بين قيادتي الحركتين.