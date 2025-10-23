نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يصدر عفوا عن مؤسس منصة "بينانس" للعملات الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الأمريكي دونالد هو مع ترامب عفوا عن تشانغ بينغ تشاو، مؤسس "بينانس" أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن “الرئيس ترامب أصدر عفوا عن تشانغ بينغ تشاو”.

وأشار مصدر الصحيفة إلى أن ترامب عبر مؤخرا لمستشاريه عن تعاطفه مع تشاو بسبب "الاضطهاد السياسي" الذي تعرض له.

وكان تشاو قد تنازل في نوفمبر 2023 عن منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة، ثم حكمت عليه المحكمة في أبريل الماضي بالسجن أربعة أشهر، رغم طلب النيابة العامة سجنه لمدة ثلاث سنوات.

وتم توجيه تهم متعددة لتشاو كانتهاك قانون سرية البنوك وعدم تطبيق برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال والانتهاك المتعمد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية وإدارة أعمال تحويل أموال دون ترخيص.

وفي تصريح للبيت الأبيض، هاجمت المتحدثة الرسمية كارولين ليفيت الإدارة الأمريكية السابقة واتهمتها بأنها "تشن حربا على صناعة العملات الرقمية"، مضيفة: "تمت مطاردة تشاو دون وجود ضحايا محددين