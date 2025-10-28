نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محادثات ترامب وشي.. أمل وقلق في الأسواق العالمية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المستثمرون محادثات هذا الأسبوع بين الرئيسين الأمريكي والصيني بعين من القلق ويجمعون بين الحماس لإعلانات الهدنة والقلق من أن تكون الصفقة الحقيقية أقل إبهاجا مما هو متوقع.

ويوم أمس الاثنين قفزت الأسواق العالمية بعد إعلان المسؤولين الأمريكيين التوصل لإطار اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، وتنازلات صينية بشأن قيود تصدير المعادن النادرة.

وحققت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان واليابان مستويات قياسية جديدة، لكن الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب تراجعت

وشهدت الأسواق نمطا متكررا خلال فترتي رئاسة ترامب، حيث يشير المحللون إلى ما يعرف بتأثير TACO وهو اختصار لعبارة "ترامب يتراجع دائما في النهاية".

وقالت استراتيجية الأصول المتعددة في "ميزوهو" إيفلين غوميزليشتي: "كان لدينا هذا العنوان الرئيسي، ثم شهدت الأسواق تراجعا حادا، أعقبه بعض التذبذب، والآن يبدو أن المفاوضات تسير في مسار بناء مرة أخرى، وهذا الأثر بدأ يتلاشى".

وأضافت بصراحة: "كلما تصدرت تصريحات ترامب العناوين، نلاحظ تكرر نفس النمط "تأثير TACO". أعتقد أن هذه مجرد استراتيجية متبعة مرة أخرى".

وحتى لو لم يسفر اجتماع الرئيسين ترامب وشي عن نهاية حاسمة لحربهما التجارية، فإن المستثمرين مستعدون للاستثمار في أي تهدئة للتوترات.

وقال روس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق منطقة اليورو في مجموعة زيورخ للتأمين: "هناك عدد كبير من مديري الصناديق التقديرية الذين أبدوا حذرهم في ظل الاضطرابات الهائلة التي شهدناها في بيئة التجارة العالمية".

وأضاف: "هناك مجال حقيقي لهؤلاء المستثمرين للاستفادة من التدفق الإخباري الإيجابي هنا".

ويظل المستثمرون في حالة ترقب حذر، حيث يجمعون بين التفاؤل بحل الخلافات التجارية واليقين بأن التاريخ قد يعيد نفسه في ديناميكيات المفاوضات بين العملاقين الاقتصاديين