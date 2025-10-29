العالم اليوم - واشنطن تلغي تأشيرة أديب فائز بنوبل بسبب ما قاله عن ترامب

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تلغي تأشيرة أديب فائز بنوبل بسبب ما قاله عن ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 08:20 صباحاً - أعلن الكاتب النيجيري وولي سوينكا، الفائز بجائزة نوبل للآداب عام 1986، أن القنصلية الأميركية في لاغوس ألغت تأشيرته إلى الولايات المتحدة، في خطوة تأتي بعد انتقاداته المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الكاتب والمؤلف المسرحي النيجيري الشهير في مؤتمر صحفي: "أود أن أؤكد للقنصلية أنني راض تماما عن إلغاء تأشيرتي".

وكان سوينكا قد أشار في وقت سابق من العام الجاري إلى أنه استدعي إلى القنصلية الأميركية لإجراء مقابلة ضمن إجراءات تجديد تأشيرته.

وبحسب رسالة وجهتها القنصلية إلى سوينكا واطلعت عليها "فرانس برس"، فإن المسؤولين استندوا إلى أنظمة وزارة الخارجية الأميركية التي تتيح "إلغاء تأشيرة غير المهاجرين في أي وقت وفقا لتقديرها".

وأثناء قراءته نص الرسالة بصوت عال أمام صحفيين في لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، أوضح سوينكا أن المسؤولين طلبوا منه إحضار جواز سفره إلى القنصلية لإلغاء التأشيرة رسميا.

وسوينكا (91 عاما) من أبرز المفكرين الأفارقة المعاصرين، وقد درّس ونال جوائز فخرية من جامعات أميركية كبرى بينها "هارفارد" و"كورنيل".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تجعل فيه إدارة ترامب من إلغاء التأشيرات أحد ركائز سياستها المناهضة للهجرة، واستهدفت خصوصا طلابا عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين.

وامتنعت السفارة الأميركية في أبوجا عن التعليق، لدى سؤالها عن الأمر من قبل وكالة "فرانس برس".