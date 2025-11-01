الاحتلال يفجر منازل فـي الشجاعية ويلقي قنابل بمحيط المخيمات .. وشهيد وانتهاكات بالضفة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

دوت انفجارات عنيفة، فجر أمس ناجمة عن مواصلة جيش الاحتلال تدمير المنازل شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل متفجرة في محيط مخيمات النازحين قرب مفترق الشجاعية شرقي المدينة.

ونفذ طيران الاحتلال غارتين شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأطلق جنود الاحتلال النار طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع استمرار تحليق المسيرات في سماء غزة.

وأجلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 213 مريضًا ومرافقًا من داخل قطاع غزة لتلقي العلاج في المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن سلسلة عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذها منظمة الصحة العالمية. وفي الضفة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على «حاجز ميتار» بالقرب من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني في العشرينات من عمره، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب برصاص الاحتلال، قرب بلدة الظاهرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب آخر بالرصاص الحي في قدمه، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة، وجرى نقله إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس عدة مناطق بمحافظة الخليل، واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما.

وفي مدينة الخليل، داهمت قوات الاحتلال «مخرطة» في منطقة الحاووز الثاني، حيث قامت بكسر أبواب الورشة ومصادرة معدات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صوريف وبيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة. وفي سياق منفصل، أقدم مستوطن مسلح صباح أمس على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الزويدين في بادية يطا جنوب الخليل، ومنع حركة عبور المركبات والبشر من وإلى القرية، في اعتداء جديد يعكس تصاعد إجراءات الاحتلال والمستوطنين ضد السكان المدنيين. من جانبها كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء دولة الاحتلال على 73 دونما من أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة من خلال خمسة أوامر عسكرية تحت مسمى «أوامر وضع يد» تم رصدها أمس، تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.