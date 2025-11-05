نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضاء التونسي يفرج بكفالة عن أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد مقابل 17 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محامون ووسائل إعلام في تونس، الأربعاء، إن القضاء قرر الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي أحد أكبر رجال الأعمال بالبلاد وأكبر مصدر لزيت الزيتون بكفالة 50 مليون دينار (17 مليون دولار).

والمخلوفي مؤسس أكبر شركة تصدير لزيت الزيتون في تونس، اعتقلت العام الماضي بشبهة "إساءة إدارة ممتلكات زراعية مملوكة للدولة معروفة باسم هنشير "الشعّال"، والمزروعة بنحو 400 ألف شجرة زيتون".

ولم يرد متحدث باسم المخلوفي على طلب للتعليق على الاتهامات.

ويأتي قرار المحكمة بعد حبسه احتياطيا لأشهر وضغوط متزايدة من قطاع زيت الزيتون لمنع حدوث اضطراب طويل الأمد في سلسلة تصديره، ولم يتحدد بعد موعد للمحاكمة.

وتتوقع تونس زيادة في إنتاج الزيتون هذا العام بنحو 50 بالمئة عن العام الماضي إلى كمية قياسية 500 ألف طن، مما قد يجعلها ثاني أكبر منتج في العالم هذا العام.

ويقبع رجال أعمال بارزون آخرون في السجن، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس قيس سعيد أنه يقود حملة لمكافحة الفساد المستشري.