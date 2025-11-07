نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فشل المدعى عليهم في النظر في تقدير العواقب.. حكم عاجل يلزم إدارة ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر قاضي فيدرالي بولاية رود آيلاند حكمًا قضائيًا يُلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير التمويل الكامل لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP) خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد أن كانت الإدارة قد أعلنت نيتها تغطية 65% فقط من قيمة المزايا المخصصة للمستفيدين.

وجاء الحكم الذي أصدره القاضي جون ماكونيل جونيور في المحكمة الجزئية الأمريكية، استجابةً لدعوى قضائية تقدمت بها مدن ومنظمات غير ربحية، اعتبرت أن قرار الإدارة الأمريكية يُعرّض ملايين المواطنين لمخاطر الفقر والجوع.

طبيعة برنامج SNAPوتأثيرات نقص التمويل

يعد برنامج SNAP أحد أكبر برامج الدعم الغذائي في الولايات المتحدة، ويستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود.

وكانت إدارة ترامب قد بررت قرارها بخفض التمويل إلى 65% بسبب الإغلاق الفيدرالي ونقص الموارد، مؤكدةً أنها ستعتمد على 4.65 مليار دولار من التمويل الطارئ لتغطية ما أمكن من النفقات، إلا أن القاضي اعتبر أن هذا القرار يتجاهل "العواقب الإنسانية الكارثية" المترتبة على تقليص الدعم.

انتقادات القاضي وقرار المحكمة

في نص حكمه، قال القاضي ماكونيل:

"فشل المدعى عليهم في النظر في العواقب العملية المرتبطة بتمويل برنامج سناب جزئيًا فقط، وتجاهلوا الأضرار التي سيتكبدها الأفراد الذين يعتمدون على هذه المزايا في غذائهم اليومي."

وأضاف أن تأخير أو تقليص مدفوعات المساعدات يُعد انتهاكًا للالتزام الفيدرالي بضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن المحكمة تُلزم الحكومة بتمويل البرنامج بالكامل دون تأجيل.

وكان قاضيان آخران قد أصدرا في الأسبوع الماضي أحكامًا جزئية تلزم الحكومة بصرف دفعات طارئة، قبل أن يأتي هذا الحكم الأخير ليؤكد ضرورة التمويل الكامل للبرنامج خلال الشهر الجاري.