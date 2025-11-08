العالم اليوم - سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش

انتم الان تتابعون خبر سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 نوفمبر 2025 11:24 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن سوريا تعمل على تنفيذ ضربات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، السبت، إن سوريا تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد خلايا تنظيم داعش.

وأضاف لقناة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية، أن قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة، وألقت القبض على 71 فردا، وصادرت متفجرات وأسلحة.

وأوضح المتحدث أن "جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية تلقيا معلومات تفيد بوجود نية لدى التنظيم لتنفيذ عمليات جديدة، لذلك قامت القوى والأجهزة الأمنية بعملية استباقية لتحييد هذا الخطر".

وأضاف: "هذه العملية اشتملت على 61 عملية دهم في مختلف المحافظات السورية؛ في حلب، وإدلب، وحماة، وحمص، ودير الزور، والبادية، وأيضا الرقة ودمشق وريفها، وكان هناك نحو 71 عملية اعتقال، إضافة إلى مداهمة مخازن للذخيرة والسلاح وعدد من الأوكار التي تحوي متفجرات".

وتأتي المداهمات قبيل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.