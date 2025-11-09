نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض منزل طفولة ترامب في نيويورك للبيع بمزاد مقابل 2.3 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المنزل الذي عاش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول أربع سنوات من حياته يُعرض للبيع بالمزاد مقابل 2.3 مليون دولار.

ويقع المنزل المكون من خمس غرف في حي جامايكا إستيت بكوينز، وقد بناه فريد ترامب، والد الرئيس الأمريكي، عام 1940.

وانتقل العقار بين عدة ملاك بعد انتقال عائلة ترامب منه، حيث بيع آخر مرة في فبراير الماضي للوسيط العقاري تومي لين مقابل 835 ألف دولار.

وأشار لين إلى أن المنزل كان "في حالة غير صالحة للسكن" عند شرائه، مما استدعى إنفاق نحو نصف مليون دولار على عمليات إعادة التأهيل والترميم.

ومن بين الملاك السابقين للعقار، رجل الأعمال مايكل ديفيس الذي اشتراه عام 2016 مقابل نحو 1.4 مليون دولار، ثم باعه في يوم تنصيب ترامب عام 2017 لمشترٍ صيني مقابل 2.1 مليون دولار، مما يُظهر التقلبات الكبيرة في تقييم قيمة العقار المرتبط بالرئيس الأمريكي.