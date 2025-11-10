نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية جديدة على مواقع حزب الله في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية، على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ووادي البقاع، استهدف بها مخازن أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومنشآت لتصنيع الأسلحة الاستراتيجية، حسب قوله.

وقال الجيش إن الغارات كانت بتوجيه من إدارة الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع سلاح الجو تحت قيادة القيادة الشمالية، مشيرًا إلى أن هدفها هو تحييد التهديدات لإسرائيل ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح الجيش أن وجود هذه المنشآت يمثل انتهاكًا للاتفاقات بين إسرائيل ولبنان، مؤكّدًا استمراره في اتخاذ إجراءات للقضاء على أي تهديدات محتملة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الضربات في جنوب لبنان استهدفت موقعًا سبق أن استخدمه حزب الله لإطلاق صواريخ، رُصد فيه نشاط في خلال الأشهر الماضية. كما استهدفت الضربات عدة مواقع أخرى في منطقة النبطية.

وفي وادي البقاع، في شرق لبنان، فاستهدفت الغارات بنية تحتية لحزب الله لتخزين وتصنيع أسلحة استراتيجية، استهدفتها إسرائيل عدة مرات في الماضي.

وجاءت الغارات بعد تقارير إعلامية لبنانية عن موجة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعد التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل.