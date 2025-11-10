نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير قطر يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية ويؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم السفير جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوض لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى وزير الخارجية المصري، معبّرًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمّق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ورحّب وزير الخارجية المصري بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهامه، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة دعم العلاقات الأخوية وتعزيزها في مختلف القطاعات.