عاجل- جيروزاليم بوست: واشنطن تطالب إسرائيل بحل سريع لأزمة مقاتلي حماس في رفح وتدعو لمنحهم حصانة مقابل استعادة جثة الجندي هدار غولدن

جيروزاليم بوست: واشنطن تطالب إسرائيل بحل سريع لأزمة مقاتلي حماس في رفح وتدعو لمنحهم حصانة مقابل استعادة جثة الجندي هدار غولدن

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول أمريكي بارز أن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية رغبتها في التوصل إلى حل سريع لأزمة مقاتلي حركة حماس المتحصنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن واشنطن ترى ضرورة إنهاء الموقف ميدانيًا لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

موقف أمريكي جديد بعد استعادة جثة الجندي هدار غولدن

وأوضح المسؤول، وفق ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية اليوم، أن الإدارة الأمريكية تعتبر إعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن تطورًا مهمًا يستوجب من تل أبيب اتخاذ موقف أكثر مرونة تجاه مقاتلي حماس في رفح. وأضاف أن واشنطن ترى أن السماح لمقاتلي الحركة بالمغادرة من المنطقة مع منحهم حصانة محددة يمكن أن يشكل مخرجًا عمليًا للأزمة الراهنة.

تأكيد على تجنب التصعيد الميداني في رفح

وأشار التقرير إلى أن الموقف الأمريكي يأتي في إطار ضغوط دبلوماسية متزايدة تمارسها واشنطن على إسرائيل بهدف احتواء التصعيد في رفح وتجنب تداعيات إنسانية أكبر على المدنيين، خاصة مع التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع داخل المدينة.

مفاوضات معقدة بين الجانبين وسط ضغوط دولية

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يجرون محادثات مكثفة بشأن آليات التعامل مع المقاتلين في رفح، وسط محاولات لإيجاد ممرات آمنة لخروجهم مقابل ضمانات أمنية لإسرائيل، وهو ما تسعى الإدارة الأمريكية لتمريره كجزء من صفقة أوسع تشمل تبادل الأسرى وتخفيف العمليات العسكرية.