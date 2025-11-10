نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الرئاسة السورية مساء اليوم الإثنين، بيانًا بشان لقاء الرئيس أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ونشرت صورًا من اللقاء.

وقالت الرئاسة السورية في بيانها: "وصل السيد الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في زيارةٍ رسميةٍ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان: "عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتزامن هذا اللقاء مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تعليق تطبيق عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تراجع حاليا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وأكدت وزارة الخزانة أنه لم تعد هناك عقوبات أمريكية شاملة على دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الشرع اجتماعًا موسعًا مع أفراد الجالية السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.

وأعرب الوزير الشيباني عن تقديره لدور الجالية السورية في دعم وطنهم الأم، فيما أشاد المبعوث الأمريكي براك بمساهمتها في تعزيز التفاهم وتطوير العلاقات السورية–الأمريكية.

وفي ختام اللقاء، دعا الشرع إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والمشاركة الفاعلة في البرامج الوطنية.

كما التقى الشرع في واشنطن بممثلي المنظمات السورية–الأمريكية، مؤكدا أهمية دورها في نقل الصورة الحقيقية عن سوريا وتعزيز الحضور السوري في الساحة الأمريكية.

وأشاد بإسهامات الجالية في ترسيخ روح الانتماء والوعي بالقضايا الوطنية، فيما قدّم ممثلو المنظمات مجموعة من المقترحات والآراء المتعلقة بشؤون الجالية السورية.