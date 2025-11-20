العالم اليوم - G42 تبدأ مرحلة التنفيذ الكامل لمشاريع الذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر G42 تبدأ مرحلة التنفيذ الكامل لمشاريع الذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً - رحّبت مجموعة G42 الإماراتية (جي 42) بقرار البيت الأبيض السماح بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الشركة، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ ضمن ممر الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة. ويعكس القرار عمق الثقة الثنائية والالتزام المشترك ببناء بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني: "يسرّع القرار تنفيذ المشاريع التأسيسية في الإمارات، أبرزها مشروع ستارغيت الإمارات، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط تطوره G42 لصالح OpenAI "أوبن إيه آي" بالشراكة مع Oracle "أوراكل" وCisco "سيسكو" وNVIDIA "إنفيديا" وSoftBank Group "سوفت بنك غروب". ويُعد هذا المشروع جزءًا من المجمع الإماراتي–الأميركي الشامل للذكاء الاصطناعي، وهو مركز بنية تحتية بقدرة 5 غيغاواط مصمم لتوفير طاقة حوسبة عالية وقدرات استدلال منخفضة الكمون لخدمة المنطقة بأكملها.

كما يدعم هذا الإنجاز توسيع التعاونات والشراكات التقنية مع أبرز الشركات الأميركية في مجال الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات، بما في ذلك Microsoft "مايكروسوفت" وAMD "إيه إم دي" وQualcomm "كوالكوم" وCerebras "سيريبراس" وغيرها".

يذكر أن قدرات استدلال منخفضة الكمون تعني أن يكون النظام قادر على تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي (مثل التنبؤ أو التحليل) بسرعة فائقة مع أقل تأخير ممكن، وهو أمر مهم للتطبيقات التي تحتاج استجابة لحظية مثل الروبوتات أو الخدمات السحابية.

وسيتم تشغيل الشرائح ضمن بيئة التكنولوجيا المنظمة (RTE)، وهي إطار عالمي المستوى للامتثال ابتكرته G42 وحصل على موافقة وزارة التجارة الأميركية ومكتب الصناعة والأمن (BIS)، لضمان انتشار آمن للتكنولوجيا الأميركية عالميًا.

وبهذا الصدد، قال بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42: "يمثل هذا الإعلان لحظة فارقة لنا ولشركائنا، إذ ننتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. نموذج البنية التحتية المشتركة لدينا يضع معيارًا جديدًا للحوسبة الآمنة عالية الأداء، مصممًا لتلبية احتياجات البلدين. ما نبنيه في الإمارات سنوازيه في الولايات المتحدة، مع الحفاظ على التماثل والثقة في كل المستويات."

وأضاف قائلا: "تبقى الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة في المنطقة التي قامت بالفعل بهذا الحجم من تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع الأطر التنظيمية الأميركية، وضوابط التصدير، وبروتوكولات الحوكمة ذات الصلة".

من جانبه، أكد خالدون خليفة المبارك، الأمين العام لمجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، أن القرار يعكس عمق الثقة الاستراتيجية بين البلدين، مضيفًا: "التكنولوجيا ليست مجرد أداة للتقدم، بل منصة للاستقرار والمرونة الاقتصادية والتعاون طويل الأمد. الإمارات تفخر بدورها البنّاء في صياغة هذا المستقبل."

تجدر الإشارة إلى أن "جي 42" تشغّل بنية تحتية عاملة للذكاء الاصطناعي تضم ثلاثة من أفضل الحواسيب العملاقة المدرجة ضمن قائمة Top500 عالمياً، والمصنّفين في المركزين الثاني والثالث على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب الحاسوب العملاق "ماكسيموس 01" الذي أُعلن عنه مؤخراً في نيويورك ويحتل المرتبة العشرين عالمياً.

وتشمل البنية التحتية المتنامية لمجموعة "جي 42" في قطاع الذكاء الاصطناعي حضوراً في كلٍ من أبوظبي وفرنسا وعدة مواقع في الولايات المتحدة، تضم كاليفورنيا ومينيسوتا وتكساس ونيويورك.