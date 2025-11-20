تانيا قسيس تتألّق في "دبي أوبرا" وتستعد لحفل كبير في بيروت على وقع نجاح "ليلة ورا ليلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة اللبنانية تانيا قسّيس الأنظار ليلة أمس على خشبة «دبي أوبرا» في أمسيةٍ راقية، قدّمت خلالها برنامجًا استثنائيًا جمع بين الأغنيات العربية والفرنسية والإنكليزية، في مزيجٍ موسيقي متقن يزاوج بين الأساليب الشرقية والغربية ويكرّس هويّتها الفنية العابرة للثقافات.

تفاصيل الحفل

قدّمت قسّيس على المسرح باقة من الاغاني بحسٍّ أدائي يجمع بين التقنية العالية والحساسية التعبيرية، مؤكّدةً مرة جديدة قدرتها على مخاطبة أذواق مختلفة ضمن إطار فني واحد متماسك، وللمرّة الأولى، شارك تانيا قسّيس على المسرح مجموعة Tap Dancers، في إضافةٍ جديدة إلى حفلاتها الحيّة أضفت بُعدًا إيقاعيًا معاصرًا وحيويةً لافتةً على السهرة لتجعل منها تجربة سمعية وبصرية متكاملة.

ويأتي هذا الحفل في سياق الزخم الرقمي والإعلامي الذي تحقّقه تانيا قسّيس، إذ يشهد أحدث إصداراتها، أغنية "ليلة ورا ليلة" (كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع Taym)، انتشارًا لافتًا بعد أن تجاوزت الأغنية المصوّرة، بإدارة المخرج جان كلود ديب، عتبة المليون ونصف المليون مشاهدة على منصة يوتيوب خلال فترة زمنية وجيزة.

على وقع هذا النجاح، أعلنت تانيا قسّيس عن عرض ميلادي ضخم بعنوان "Christmas Show"، يُقام لليلة واحدة فقط في 23 كانون الأوّل/ديسمبر على مسرح "Beirut Hall" في بيروت، بمشاركة أكثر من 50 مؤدّيًا بين راقصين ومغنّين وموسيقيين، ضمن استعراض احتفالي كبير مستوحى من أجواء أشهر العروض الأميركية، ليقدّم للجمهور تجربة بصريّة وموسيقية متكاملة بطابع عالمي وبروح ميلادية دافئة.

نبذة عن تانيا قسيس

تُعدّ تانيا قسّيس واحدة من أبرز الأصوات اللبنانية المعاصرة التي تركت بصمتها على الساحة الفنية العربية والدولية، حيث اشتهرت بأسلوبها الفريد في مزج الموسيقى الشرقية بالغربية وتقديم أعمال متعدّدة اللغات تستهدف جمهورًا عابرًا للحدود الجغرافية.





على مدى مسيرتها، وقفت قسّيس على أهم المسارح العالمية: من L’Olympia في باريس إلى Sydney Opera House في أستراليا، وشاركت في مناسبات دولية مرموقة برعاية الأمم المتحدة والفاتيكان، ما رسّخ حضورها كصوت لبناني منفتح على العالم يحمل في آنٍ واحد هويّة محليّة ونَفَسًا عالميًا.

كما قامت بجولات فنية في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط والخليج، مقدّمة عروضًا تجمع بين الجودة الموسيقية العالية والخطاب الفني الإنساني.

وإلى جانب نشاطها الفنّي، أسّست تانيا قسّيس أكاديمية موسيقية تضم مئات الأطفال والشباب في لبنان والإمارات، تهدف إلى ترسيخ قيم التلاقي والسلام والحوار من خلال الموسيقى، وتحويل الفن إلى مساحة مشتركة بين ثقافات مختلفة.

فنيًا، أطلقت قسّيس عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة وتعاونت مع نخبة من قادة الأوركسترا والملحنين والنجوم العرب والأجانب، منهم: عمرو مصطفى، مروان خوري، ميشال فاضل، ملحم زين، هيلين سيغارا وغيرهم. كما قدّمت أعمالًا خاصة في مناسبات رسمية ورئاسية، رسّخت موقعها كفنانة قادرة على الجمع بين الحسّ الجماهيري والصورة الراقية.