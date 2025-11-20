الرياض - كتبت رنا صلاح - بروح فيها مزيج من القلق والحماس، تحدّثت زينة عن مشاركتها في فيلم بنات الباشا المعروض ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي، ومع كل خطوة، كانت واضحة بأنها ما زالت تشعر بالرهبة أمام كل تجربة جديدة.

زينة تعود للأدوار الصعبة في فيلم بنات الباشا

زينة قالت: "انا كنت خايفة، قلقانة شوية.. انا أي شغل حاجة جديدة بخاف منه"، ومع ذلك عبّرت عن سعادتها الكبيرة بعرض الفيلم في أهم مهرجان في الشرق الأوسط والعالم العربي، وأضافت: "أهم من أي حاجة إنه مهرجان بلدك.. مبسوطة من قلبي والله العظيم".



فيلم بنات الباشا

يحكي الفيلم قصص عدد من السيدات، ومن بطولة سوسن بدر، صابرين، ناهد السباعي، ومريم الخشت. زينة وصفت التجربة بأنها مختلفة وتستحق المشاهدة، متمنية أن يحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً بعد وصوله للمسابقة الرسمية.



الفيلم من إخراج ماندو العدل، الذي تعتبره زينة شريك نجاحها، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية على مسلسل ورد وشوكلاتة. وتكشف زينة أن تصوير الفيلم والمسلسل تزامن قائلاً: "خلصنا الفيلم ودخلنا المسلسل.. إن شاء الله الفيلم ينجح أكتر من المسلسل".