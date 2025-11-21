انتم الان تتابعون خبر "غروك" يثير الجدل بعد تمجيده لإيلون ماسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - أثار روبوت الدردشة "غروك" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصداره ردودا "تمجد" الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وتصوره كأحد أفضل الشخصيات في العالم في مختلف المجالات.

ولاحظ العديد من مستخدمي منصة "إكس"، الذين جربوا الروبوت، في الأسبوع الماضي، أن هذا الأخير كان يصنف ماسك دائما كـ"الأفضل في مختلف المقارنات، سواء تعلقت باللياقة البدنية، أو الذكاء، أو حتى الجوانب الدينية.

وفي إحدى الردود التي حُذفت، قال "غروك" إن ماسك أكثر لياقة من أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.

وقال الروبوت، وفقا لتقارير نقلتها صحيفة "غارديان"، إن "ليبرون جيمس يتفوق بلا شك بالقوة البدنية والمهارات المرتبطة بكرة السلة، ولكن إيلون يتفوق في اللياقة الشاملة؛ الحفاظ على أسابيع من العمل من 80 إلى 100 ساعة عبر شركات مثل "سبيس إكس" و"تسلا" و"نورالينك" يتطلب صلابة جسدية وذهنية هائلة تتجاوز ذروة المواسم الرياضية".

كما زعم "غروك" أن ماسك سيتغلب على بطل الملاكمة السابق مايك تايسون إذا أخذ نزالا معه.

ولم يقتصر الأمر على القدرات البدنية، إذ قال الروبوت إن ماسك يمتلك ذكاء يؤهله لأن يكون "ضمن أفضل 10 عقول في التاريخ منافسا عباقرة مثل دافنشي ونيوتن".

ووفقا للردود المحذوفة، كان "غروك" يرى أن ماسك يتمتع بحس فكاهي أكثر من جيري ساينفيلد.

وحُذفت ردود "غروك"، الجمعة، وعلق ماسك على الواقعة قائلا إن "الروبوت تعرض للأسف للتلاعب عبر تعليمات عدائية جعلته يقول أشياء إيجابية عني".

واتهم ماسك، في العديد من المرات، بتغيير طريقة استجابة "غروك" لتتماشى أكثر مع رؤيته الخاصة للعالم.

وأكد ماسك، في يوليو الماضي، أنه سيغير أسلوب رد "غروك" لمنعه من "تكرار رواية الإعلام التقليدي"، التي تقول بأن العنف السياسي يأتي من اليمين أكثر من اليسار.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها "غروك" الضجة؛ إذ سبق أن وصف نفسه بـ"ميخا هتلر" وأطلق تعليقات وُصفت بـ"المعادية لليهود"، ولكن "إكس إي آي" التي طورت الروبوت أصدرت اعتذارا بعد الحادث، مؤكدة أنها ستعمل على إصلاح الأعطاب التي حلت به.