تحكيم دولة التلاوة للمتسابق أشرف صالح: صوتك جميل وفيه مساحات حلوة

علقت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة على قراءة المتسابق أشرف سيف صالح عبد الله خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، قائلة: قراءتك جيدة جدا، ولكن تخلط المرتل بالمجود، ولكن نقول صوتك جميل وفيه مساحات حلوة، وربنا يتقبل منك أن شاء الله.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة فى تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it، يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق

وشارك فى اختبارات البرنامج الذى يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية فى مصر والعالم الإسلامى، وهم الشيخ حسن عبد النبى وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، والقارئ الشيخ طه النعماني.

لجنة تحكيم تضم قمما دينية وصوتية

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول فى فرعى الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين فى صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس فى الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

رسالة البرنامج ودوره الريادى

البرنامج تقدمه المذيعة أية عبدالرحمن ويُعد "دولة التلاوة" خطوة رائدة فى دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الدينى الوسطى المستنير.