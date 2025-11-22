أحمد جودة - القاهرة - حماس تنتقد قانون انتخابات البلديات الفلسطيني: شرط الاعتراف بإسرائيل يقصي القوى الوطنية

أصدرت حركة حماس بيانًا عاجلًا أعربت فيه عن رفضها لقانون انتخابات البلديات الذي أصدرته السلطة الفلسطينية مؤخرًا، معتبرة أن هذا القانون يفرض شرطًا غير دستوري للمرشحين يتمثل في الاعتراف بإسرائيل، ما يؤدي إلى استبعاد القوى الوطنية الفلسطينية المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضحت حماس أن القانون الجديد يتقارب بشكل واضح مع رؤية إسرائيل، ويعمل على تقييد المشاركة السياسية للأحزاب والفصائل الوطنية، وهو ما يهدد مبدأ التعددية الديمقراطية ويضعف من تمثيل الشعب الفلسطيني في المجالس المحلية.

ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى مراجعة القانون وإلغاء أي شروط تمس سيادة الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار ممثليه بحرية، مؤكدة أن المشاركة السياسية يجب أن تكون مفتوحة لجميع القوى دون أي قيود سياسية مسبقة.