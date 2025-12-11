العالم اليوم - تصاعد القتال بين تايلاند وكمبوديا وإجلاء مئات الآلاف

انتم الان تتابعون خبر تصاعد القتال بين تايلاند وكمبوديا وإجلاء مئات الآلاف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 03:12 صباحاً - استمرت الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، الأربعاء، من دون أي علامات على التراجع، في ظل معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين تكدسوا في ملاجئ مؤقتة.

وجاءت الاشتباكات، الناتجة عن نزاعات إقليمية طويلة الأمد، بعد مناوشة يوم الأحد، أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين، وانتهكت وقفا لإطلاق دفع به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منهيا 5 أيام من القتال في يوليو الماضي.

وقال ترامب إنه يتوقع التحدث هاتفيا مع قائدي البلدين، الخميس، معبرا عن ثقته في أنه سيتمكن مرة أخرى من إقناع الطرفين بوقف القتال.

وأضاف في حديث مع الصحفيين: "أعتقد أنني أستطيع جعلهم يتوقفون عن القتال. من يستطيع فعل ذلك غيري؟"، معيدا التأكيد على ادعائه بأنه ساهم في حل 8 صراعات حول العالم منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقال: "بين الحين والآخر، يظهر صراع صغير وأضطر لإطفاء هذه الشرارة".

لكن رئيس وزراء تايلاند أنوتين شارنفيراكول تعهد بمواصلة القتال، في حين توعد رئيس مجلس الشيوخ القوي في كمبوديا هون سن برد قوي.

وقتل أكثر من 12 شخصا في المعارك الأخيرة، وتم إجلاء نحو 400 ألف شخص مع استمرار المعارك في 4 محافظات حدودية تايلاندية، حسبما أفاد المتحدث العسكري سوراسان كونجسيري.

وقالت كمبوديا إن أكثر من 127 ألفا من القرويين تم إجلاؤهم، بحسب وزارة الدفاع.

وأفاد جيش تايلاند أن الضحايا شملوا 5 جنود قتلى وعشرات الجرحى، بينما أعلنت كمبوديا مقتل 9 مدنيين، من بينهم رضيع، وإصابة 46 آخرين.