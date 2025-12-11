إسبانيا تدعو إلى رفع الصوت كي لا يُنسى الوضع المأساوي للفلسطينيين

الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، إلى "رفع الصوت" لكي لا يُنسى "الوضع المأساوي للفلسطينيين"، وذلك لدى استقباله في مدريد الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس.

وأكّد سانشيز مجدّدا ضرورة المضي قدما بحل الدولتين بصفته "الحل الوحيد الممكن" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وتعهّد الدفع قدما بحل الدولتين عبر "رفع الصوت لكي لا يُنسى الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني".



وتابع سانشيز: "نعم، هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون حقيقيا، لا يمكن أن يكون شكليا. لذلك لن نستكين ما دامت لم تتوقف الهجمات ضد السكان، ويتوقف تاليا سقوط الضحايا".



وأكّد رئيس الوزراء الإسباني "دعمه" للسلطة الفلسطينية التي ينبغي أن "تؤدي دورا مركزيا وأساسيا" على مستوى تصوّر "آليات الحكم التي ستحدّد مستقبل الشعب الفلسطيني".



وتابع "إن هذا العام الذي شارف على نهايته، كان فظيعا بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني".



وأضاف سانشيز "من أجل إحياء الأمل، نحتاج إلى سلام حقيقي. وهذا السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى العدالة. لذلك أود أن أقول بكل وضوح (...) إن المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية سيُحاسَبون عاجلا أم آجلا، لكي ينال الضحايا العدالة والتعويض وشيئا من السكينة".



من جهته، شكر عبّاس إسبانيا التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار 2024 "على دورها الريادي، وبذل الجهود من أجل إنشاء التحالف الدولي الهادف إلى توسيع دائرة الاعترافات بدولتنا" داعيا كذلك إلى وضع حد للعنف بكل أشكاله في قطاع غزة والضفة الغربية.



وإسبانيا داعمة بقوة للقضية الفلسطينية، وتعد من أشد الدول الأوروبية انتقادا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.