العالم اليوم - حسام حسن يعلن قائمة "الفراعنة" النهائية لكأس إفريقيا

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:27 صباحاً - اعتمد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس أمم إفريقيا التي تقام في المغرب خلال أيام.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 21 ديسمبر الجاري، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كلا من أنغولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ولم تشهد قائمة مصر النهائية أي اختلافات عن القائمة المبدئية التي اختارها حسن، حيث قرر الإبقاء على نفس العناصر.

وهذه قائمة "الفراعنة" كاملة، حسبما جاءت عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على منصة "إكس":

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

الدفاع:

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

الوسط:

مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد (زيزو)، محمود حسن (تريزيغيه)، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح.

الهجوم:

مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.