العالم اليوم - بفيديو مؤثر.. جون سينا يعتزل رسميا عالم المصارعة

انتم الان تتابعون خبر بفيديو مؤثر.. جون سينا يعتزل رسميا عالم المصارعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - أسدل الستار على مسيرة النجم الأميركي جون سينا بخسارته نزاله الأخير في حلبات المصارعة أمام النمساوي غونثر في ليلة مؤثرة بعرض "ليلة السبت - الحدث الرئيسي" الذي أقيم في واشنطن، فجر الأحد.

كان شعار جون سينا الدائم هو "لا تستسلم أبدًا"، لكن ما حدث اليوم كان نهاية تلك الرحلة، حيث انتهى النزال بخسارته عن طريق الاستسلام وهي خسارة لا تحدث كثيرا لصاحب الـ48 عامًا.

كان نزال جون سينا الأخير منتظرًا منذ زمن. هو اسم مضمون في قاعة مشاهير WWE، فيما استحوذت مسيرته السينمائية على الجزء الأكبر من اهتمامه في السنوات الأخيرة.

ورغم اعتزاله المصارعة، لن يغيب سينا كليًّا عن WWE، إذ سيواصل دوره كسفير للشركة، لتستمر منتجاته الرسمية في المتاجر. ويمكن اختصار هذه الليلة التاريخية بكلمات بسيطة: "شكرًا، جون سينا".

وقبل انطلاق النزال، حظي سينا بلحظات وداع مؤثرة عند الحلبة، حيث تبادل العناق مع أسماء بارزة مثل تريش ستراتوس وروب فان دام وكورت أنغل وكيفن أوينز وبوكر تي وسامي زين وغيرهم.

وعقب النزال قام سينا بوضع ربطاته وحذائه على الحلبة معلنًا اعتزاله الرسمي، قبل أن يتركه وهو يكاد يبكي ويدخل لغرفته وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وقال جون سينا خلال مباراته الأخيرة مع المصارعة الحرة WWE: "لقد كان من دواعي سروري خدمتكم طوال هذه السنوات.. شكرًا لكم".

كان سينا، أعلن في وقت سابق أن عام 2025 سيكون الأخير له كمصارع محترف، مبرراً قراره بتراكم الإصابات والإجهاد البدني بعد سنوات طويلة من المنافسة على أعلى المستويات.

مسيرة جون سينا

بدأت مسيرة جون سينا مع المصارعة عام 2000 ثم انضم لاتحاد المصارعة الحرة WWE ليحترف اللعبة في عام 2002.

ويعد جون سينا البطل التاريخي للمصارعة الحرة WWE إذ يعد صاحب الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم في 17 مناسبة.