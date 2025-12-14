أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70663

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70663ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و663 شهيداً، و171 ألفاً و139 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان، اليوم، أن ثلاثة شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم شهيدان جديدان، وثالث تم انتشال جثمانه، إلى جانب 5 إصابات.

وأكدت على أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 379، والإصابات 992، في حين انتشلت جثامين 627 شهيدًا.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.