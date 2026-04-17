اطّلع على| نتيجة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 11:23 مساءً - في ليلة كروية مشدودة الأعصاب استقبل الزمالك نظيره شباب بلوزداد في مواجهة الإياب ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026 حيث دخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة بين رغبة التأكيد من جانب الزمالك ومحاولة العودة من الطرف الجزائري.

نتيجة مباراة الزمالك ضد شباب رياضي بلوزداد

حسم التعادل السلبي أحداث مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد دون أن تهتز الشباك طوال 90 دقيقة،هذا السيناريو خدم الزمالك الذي استثمر فوزه في مباراة الذهاب ليحجز مقعده في الدور النهائي بمجموع المباراتين.

ملخص مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

اتسمت بداية لقاء الزمالك وشباب بلوزداد بالحذر الشديد مع تركيز واضح على إغلاق المساحات وتقليل المخاطر، ورغم ذلك شهد الشوط الأول لقطة مثيرة بعدما أحرز شباب بلوزداد هدفًا تم إلغاؤه بداعي التسلل لتظل النتيجة معلقة بلا أهداف.

مع انطلاق الشوط الثاني حاول الفريقان كسر الجمود وخلق فرص حقيقية فتبادلا المحاولات الهجومية لكن دون فعالية تذكر أمام المرمى، ومع مرور الوقت اندفع الفريق الجزائري بشكل أكبر باحثًا عن هدف يقلب الموازين إلا أن التنظيم الدفاعي للزمالك وقف بالمرصاد.