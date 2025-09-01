الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي أكثر من 500 شخص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 1000 آخرين في الزلزال الذي ضرب ولاية كونار شرقي أفغانستان مساء الأحد، بقوة 6 درجات.

زلزال يضرب شرقي أفغانستان

وصرّح مسؤول في وزارة الإعلام الأفغانية لمراسل الأناضول أن أكثر المناطق تضرراً كانت في ولاية كونار، حيث أغلقت الطرق نتيجة الانهيارات الأرضية.

وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن عمليات البحث والإنقاذ تجري باستخدام طائرات الهليكوبتر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة "إكس" الأميركية، الأحد، سقوط ضحايا جراء الزلزال.

وقال مجاهد في منشوره: "للأسف، تسبب زلزال اليوم في خسائر في الأرواح والممتلكات في المقاطعات الشرقية".

وأفاد مسؤولون محليون بأن هذا الزلزال يُعد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد، وفق ما نقله إعلام محلي.

من جهة أخرى، تم تسجيل هزتين ارتداديتين على الأقل في المنطقة، إحداهما بقوة 5.2 درجة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرق مدينة جلال آباد، بالقرب من الحدود مع باكستان.