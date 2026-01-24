أخبار مصرية

ضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

0 نشر
0 تبليغ

ضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:30 مساءً -  

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (14) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم ).

 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا