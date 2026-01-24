الرئيس السيسى عن اصطفاف قوات الداخلية: دول أبناء وبنات شعبنا لحماية مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:30 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاصطفاف الأمني المميز والكبير لوزارة الداخلية، قائلا: "عاوز أقول تعليق.. دي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. اوعي حد يفرق بين الناس دي كلها.. دول أبناء وبنات شعبنا.. دول من شعب مصر دول ولادنا وبنات مصر.. ليسوا مليشيات.. دول مؤسسات الدولة.. دول أبناء وبنات شعب مصر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مش موجودين في المكان علشان حاجة غير أمن مصر.. وأنا بقول الكلام ده ممكن حد يحاول يعني.. يسىء يقولك شوف.. إحنا بنعمل ده علشان نحمي نظام.. لا علشان نحمي دولة وشعبها.. مش لحماية شخص.. لحماية شعب ودولة من مخاطر وتهديدات شوفنها كلنا خلال السنوات الماضية ولسه لم تنتهِ".