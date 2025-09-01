الرياض - كتبت رنا صلاح - وافقت «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية، الأربعاء، على لقاحات كورونا محدّثة لموسم الخريف، لكنها فرضت قيوداً على الفئات المستهدفة، في خطوة تُعدّ الأكثر تقييداً منذ بدء إتاحة هذه اللقاحات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

الغذاء والدواء الأميركية تقر لقاحات كورونا محدّثة

وبموجب القرار، سيتاح اللقاح للأشخاص بعمر 65 عاماً فما فوق، باعتبارهم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، فيما يقتصر حصول الفئات الأصغر سناً على من يعانون من أمراض مزمنة. أما الأطفال الأصحاء دون 18 عاماً، فيمكنهم أخذ اللقاح بعد استشارة الطبيب.

غير أن اعتماد هذه اللقاحات ما يزال مشروطاً بتصويت لجنة استشارية تابعة لوكالة «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، التي شهدت مؤخراً تغييرات مثيرة للجدل بعد إقصاء بعض أعضائها وإضافة معارضين للقاح كورونا من قبل وزير الصحة الأميركي روبرت ف. كنيدي جونيور.



ويعدّ هذا الموسم الأول الذي لا يُوصى فيه بالتطعيم ضد كورونا بشكل شامل، ما يضع الإدارة الأميركية في مواجهة مع مؤسسات طبية وطنية ترى أن هذه القيود قد تهدد جهود الوقاية.

الترخيص الجديد شمل لقاحين بتقنية mRNA؛ إذ حصل لقاح «موديرنا» على الموافقة لمن هم فوق 65 عاماً ومن عمر 6 أشهر فما فوق لمن يعانون أمراضاً مزمنة، فيما أُجيز لقاح «فايزر» ابتداءً من عمر 5 سنوات للفئة نفسها، مع وقف تراخيص الاستخدام الطارئ للقاحات المخصّصة للأطفال دون الخامسة.

ومن المتوقع أن تحسم لجنة «مراكز السيطرة على الأمراض» قرارها خلال شهر، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على توفر اللقاحات في الصيدليات، التي تشكل نقطة التوزيع الرئيسية.

في الأثناء، أبدى عدد من الصيادلة قلقهم من القيود الجديدة، معتبرين أنها خلقت "بيئة خوف" حول عملية التطعيم، وسط تزايد الجدل حول مستقبل اللقاحات في الولايات المتحدة.