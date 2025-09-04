الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت إفصاحات حكومية من كيان الاحتلال عن توقيع شركة غوغل عقداً مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقيمة 45 مليون دولار، يمتد لستة أشهر، لتمويل حملات دعائية عبر منصاتها الرقمية تروّج للرواية الرسمية للحرب وتنكر وجود مجاعة في قطاع غزة

غوغل توقع عقداً دعائياً مثيراً للجدل مع نتنياهو

وبحسب الإفصاحات، تُعد منصتا غوغل ويوتيوب "جهات رئيسية" في الحملة الإعلامية التي يديرها مكتب الإعلان الحكومي التابع لكيان الاحتلال "لفام"، إلى جانب إنفاق ملايين إضافية على منصات أخرى مثل "X" (تويتر سابقاً)، و"Outbrain"، و"Teads"، لضمان انتشار واسع للرسائل الدعائية.

وتتضمن الرسائل الإعلانية ومقاطع الفيديو الممولة ضمن العقد تأكيدات على أن "هناك طعاماً في غزة"، في تناقض مباشر مع تقارير الأمم المتحدة التي أعلنت رسمياً عن وجود مجاعة في القطاع، محذرة من خطر كارثة جماعية، مع تسجيل وفاة ما لا يقل عن 367 فلسطينياً، بينهم 131 طفلاً، نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وأشار التقرير إلى أن أهداف الحملة لا تقتصر على إنكار المجاعة، بل تشمل تمويل مقاطع فيديو تتهم الأمم المتحدة بـ"التخريب"، والتشكيك في مصداقية "مؤسسة هند رجب"، إضافة إلى الترويج لاتهامات ضد حركة حماس، وتبرير قصف الاحتلال لإيران في عملية "الأسد الصاعد"، التي أدت وفق التقرير إلى مقتل أكثر من 400 مدني.

وأثارت الصفقة ردود فعل واسعة، حيث رفض سيرجي برين، الشريك المؤسس لغوغل، انتقادات الأمم المتحدة لدور الشركة في هذه الحملة واعتبرها "معادية للسامية بشكل واضح". في المقابل، اتهمت منظمات حقوقية الشركة الأمريكية بـ"التربح من الإبادة الجماعية"، عبر قبولها تمويلاً لنشر دعاية تتعارض مع الحقائق الإنسانية على الأرض.