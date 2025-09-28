الرياض - كتبت رنا صلاح - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد، سلسلة غارات في بلدتي كفررمان والجرمق، بقضاء النبطية جنوبي لبنان، في أحدث خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين قبل أقل من عام.

غارات إسرائيلية استهدفت إحداها منزلا في جنوب لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية)، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عصر الأحد، سلسلة غارات مستهدفا المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق.

وأظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ارتفاع سحب الدخان من مكان القصف، فيما لم يرد على الفور أنباء عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة "حومين الفوقا" قضاء النبطية، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 قتيلا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.