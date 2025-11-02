الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد من أن الجيش قد يكثّف هجماته ضد حزب الله الذي اتّهمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإعادة التسلّح، داعياً بيروت إلى الالتزام بنزع سلاحه.

الاحتلال يهدد بتكثيف هجماته على حزب الله جنوب لبنان

ورغم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 مع حزب الله، تُبقي إسرائيل قوات في خمس نقاط حدودية وتواصل شن غارات تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدراته.

وقال كاتس في بيان إن "حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل". وأضاف "يتعيّن تطبيق التزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان.

وأضاف "تنفيذ الإجراءات الصارم سيتواصل وسيتكثّف، لن نسمح بأي تهديد لسكان شمال" إسرائيل.

في السياق نفسه، رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حزب الله يحاول "إعادة تسليح" نفسه.

وقال خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "ننتظر أن تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها، أي نزع سلاح حزب الله، لكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس بموجب بنود وقف إطلاق النار".

وشدد "لن نسمح للبنان أن يتحوّل إلى جبهة نشطة ضدّنا مجددا".