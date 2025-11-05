الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن طرح مناقصتين جديدتين لبناء حي استيطاني في مستوطنة "آدم/جفعات بنيامين"، المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

الاحتلال يطرح مناقصتين لبناء حي استيطاني جديد شمال شرق القدس

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا في سياسة التوسع الاستيطاني وضم المزيد من الأراضي الواقعة ضمن السفوح الشمالية الشرقية للمدينة المقدسة، في إطار سباق محموم لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة تخدم مشروع "القدس الكبرى".

وبحسب البيان، فإن ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت مناقصتين؛ تتضمن الأولى بناء 342 وحدة استيطانية موزعة على خمسة مجمعات، فيما تشمل الثانية 14 منزلا منفصلا مخصصا لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال.

ويعتمد المشروع على مخطط بناء وصدق عليه في كانون الثاني الماضي، يقضي بتوسيع المساحة العمرانية للمستعمرة بنحو 150 دونما باتجاه التجمع البدوي في جبع شرق القدس المحتلة.

وأوضحت محافظة القدس أن الاحتلال طرح منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 5667 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق يزيد بنحو 50 بالمئة عن الذروة السابقة المسجلة عام 2018.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، ونفذت جولات استفزازية وشبه استعراضية في مرافقه، وسط تشديدات أمنية إسرائيلية مكثفة.