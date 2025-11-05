الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق "برج رحال – العباسية" في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.

شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مركز الطوارئ التابع للوزارة في بيان، إن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع القصف، ونقلت المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.



وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار أحدث حالة من الهلع بين طلبة المدارس الواقعة قرب مكان الاستهداف، في وقت تواصل فيه طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التحليق المكثف فوق المنطقة.