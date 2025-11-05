الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب 10 أشخاص، 4 منهم بحالة خطرة، الأربعاء، بحادثة دهس في جزيرة أوليرون الفرنسية في المحيط الأطلسي.

إصابة 10 أشخاص بحادثة دهس في فرنسا

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عبر منصة إكس: إن سائق سيارة دهس مشاة وراكبي دراجات في جزيرة أوليرون.



وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على السائق وفتحت تحقيقا في الواقعة.



وصرّح رئيس بلدية دولوس دوليرون، تيبو بريشكوف، أن نحو تسعة أشخاص أصيبوا، وأن المشتبه به عمره حوالي 30 عاما.



وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب ليس مسؤولا عن التحقيق في هذه المرحلة، ولم يتسنَّ بعد الوصول إلى مكتب المدعي العام للتعليق.