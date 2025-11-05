الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68 ألفا و875 شهيدا و170 ألفا و679 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 68 ألفا و875

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي التي تصدره الوزارة لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 3 شهداء (منهم اثنان انتشال) وإصابتين خلال 24 ساعة.



وأوضحت أنه ا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.