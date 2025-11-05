الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة.

القسام: مشاهد العدو لعملية استخراج جثة كانت تضليلا من أمن المقاومة

وفي بيان عاجل، أوضحت القسام أن مشاهد استخراج الجثة التي رصدها الاحتلال كانت جزءًا من عملية تضليل أمني ناجحة نفذتها المقاومة، انطلت على العدو الذي حاول تشويه صورة المقاومة.



وأضافت القسام أن الاحتلال الإسرائيلي راقب عمليات استخراج جثث قتلاه عبر طائرات مسيّرة، وقام بإدراج تلك المواقع ضمن بنك أهدافه، ثم استهدفها بعد وقف إطلاق النار، في محاولة للانتقام والتشويش على جهود المقاومة.