الرياض - كتبت رنا صلاح - قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل حث روسيا، الخميس، على التوقف عن إطلاق التهديدات النووية ودعا جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات التي قد تشعل سباق تسلح جديدا.

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بوقف التهديدات النووية

وأضاف: "يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على الامتناع عن التهديدات النووية ويدعو جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى سباق تسلح جديد".



وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولين أمس الأربعاء بوضع خطط لتجربة نووية محتملة، هي الأولى لموسكو منذ عام 1991، ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف التجارب النووية.