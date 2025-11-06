الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه أمر الجيش بتحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة في مسعى لمنع "تهريب الأسلحة" إلى قطاع غزة بوساطة الطائرات المسيّرة.

الاحتلال يغلق حدوده مع مصر بدعوى تهريب أسلحة

وجاء في بيان صادر عن كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش "لتحويل المنطقة المتاخمة للحدود بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعديل قواعد الاشتباك تبعا لذلك من أجل التصدي لتهديد الطائرات المسيّرة الذي يعرّض أمن الدولة للخطر".

وأضاف أن "تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة هو جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقافه".

تمتد الحدود بين إسرائيل ومصر نحو 200 كيلومتر وتشهد مراقبة أمنية مشدّدة لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنه تعقّب طائرة مسيّرة "عبرت من الغرب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في محاولة لتهريب أسلحة". وأضاف أن قواته اعترضت المسيّرة التي كانت تحمل ثماني بنادق.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال إحباط محاولة تهريب أخرى بعد اعتراض طائرة مسيّرة كانت تحمل عشرة مسدّسات وعبرت "من الحدود الشرقية" إلى داخل إسرائيل.

وقال كاتس الخميس "اليوم، نعلن الحرب على جميع المتورطين في عمليات التهريب"، محذّرا من أن "كل من يقتحم المنطقة المحظورة سيُستهدف".

وأيّد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قرار كاتس، مشيدا عبر إكس بـ"إدراكه أن التهريب هناك يخدم أهدافا إرهابية".